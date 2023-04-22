وسائل إعلام: جونسون لقّب نفسه بهتلر

كشف كتاب جديد حول رئاسة بوريس جونسون للحكومة البريطانية نشرت صحيفة "التايمز" مقتطفات منه، أنه لقّب نفسه "بالفوهرر" وهو لقب أدولف هتلر زعيم ألمانيا النازية.

كشف كتاب (Johnson at 10: The Inside Story) لأنتوني سيلدون وريموند نيويل أن جونسون كان يقول: "يجب أن أبقي كل شيء تحت السيطرة. أنا الفوهرر. أنا الملك الذي يتخذ القرارات".

ويكشف الكتاب أن جونسون أطلق على النقاد داخل حزب المحافظين، وكذلك المحررة السابقة في Sunday Times إيما تاكر أسماء غير لائقة.

المصدر: نوفوستي