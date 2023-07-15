صحفي أمريكي بارز يحرج مرشحا رئاسيا بسؤال حول "الخطر الروسي"

وضع مقدم البرامج الأمريكي تاكر كارلسون المرشح الرئاسي الأمريكي تيم سكوت في موقف صعب بسؤال لماذا تعد روسيا أكبر تهديد للولايات المتحدة في ظل تدفق سيول من المخدرات عبر حدود المكسيك.

وقال كارلسون خلال مقابلة مع سكوت على الهواء مباشرة أمس الجمعة في قناة BlazeTV: "طيب، روسيا سيئة، وروسيا خطيرة، هذا مفهوم. لكن عدد الأمريكيين الذين قتلوا على يد الروس هو صفر. أنا مثلا لا أعرف أي شخص مات على يد روسيا. وفي نفس الوقت، أنا شخصيا أعرف من قتلتهم المكسيك. الحكومة المكسيكية طرف متورط في قتل مئات آلاف الأمريكيين.. فلماذا تشكل المكسيك تهديدا أقل من روسيا؟".

وذكر كارلسون أن آلاف الأمريكيين يموتون بسبب مادة الفنتانيل المخدرة التي تأتي عبر الحدود من الدولة المجاورة، مشيرا إلى أن إنتاج وتوريد الفنتانيل يشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد المكسيكي، وقال: "مع ذلك المكسيك حليفنا وروسيا عدونا.. كيف يمكن أن يكون ذلك؟".

Hypocrites rule Democrats in the world. Watch what Tucker Carlson asks and how Tim Scott replies. No wonder many democrats die when they follow the instructions of hypocrites. pic.twitter.com/Yz1Y6buuEs — Cocky Stone (@CokkyStone) July 15, 2023

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ولم يرد سكوت على هذا السؤال المباشر، مكتفيا بالقول إنه ليس على أمريكا الاختيار بين المشكلتين ويمكنها التعامل معهما في آن واحد، لكنه اتفق أن "فقدان 70 ألف أمريكي حياتهم على أساس سنوي (بسبب الفيتانيل) يمثل تهديدا وجوديا لأمريكا" يجب مواجهته.

وأضاف أنه طرح تشريعا من شأنه تجميد أصول الكارتلات المكسيكية لوقف تدفق الفنتانيل. في وقت سابق دعم سكوت، الذي أصبح أحد المرشحين الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية، بناء جدار فاصل على الحدود مع المكسيك.

وكان كارلسون قد أحرج مرشحا رئاسيا آخر هو مايك بنس، عندما سأله عن مدى صواب دعم أوكرانيا على خلفية المشاكل الأمريكية الداخلية.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية