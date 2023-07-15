مذيع أمريكي شهير يحرج بنس بسؤال عن أوكرانيا

تحدث الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، على الهواء مباشرة مع المرشح الرئاسي الأمريكي، مايك بنس، حول مدى صواب دعم أوكرانيا على خلفية المشاكل الأمريكية الداخلية.

وقال كارلسون: "تقولون إن الأوكرانيين ليس لديهم ما يكفي من الدبابات الأمريكية. على مدى السنوات الثلاث الماضية، أصبحت كل مدن الولايات المتحدة أسوأ بكثير. فلتتجولوا، لا توجد مدينة واحدة في الولايات المتحدة أصبحت أفضل، ومن الواضح أن اقتصادنا تدهور، وقفز معدل الانتحار، وازدادت القذارة والفوضى والجريمة بشكل كبير".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن "معظم الناس لا يمكنهم العثور على أوكرانيا على الخريطة"، بينما تتلقى في نفس الوقت عشرات المليارات من الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين".

وسأل تاكر وسط تصفيق حار من الجمهور: "أعتقد أنه من العدل طرح السؤال: ما هي مصلحة الولايات المتحدة في هذا؟".

وأجاب بينس، الذي لم يتمكن من الاعتراض على الحقائق المذكورة، بأنه لا علاقة له بهذا، وقال: "هذا لا يخصني".

وأضاف أنه لا ينبغي اعتبار "أعظم أمة على هذا الكوكب" غير قادرة على أن تكون زعيمة للعالم الحر وتحل مشكلاتها الداخلية.

المصدر: نوفوستي