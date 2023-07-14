روبرت كينيدي يكشف سبب قرار بايدن استدعاء آلاف من جنود الاحتياط لتعزيز القوات الأمريكية في أوروبا

اعتبر المرشح الرئاسي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، أن قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعبئة قوات الاحتياط لتعزيز قوات "الناتو" في أوروبا يعتبر استعدادا للحرب مع روسيا.

وكتب كينيدي على "تويتر": "استدعى بايدن للتو 3000 جندي احتياطي لتعزيز القوات الأمريكية في أوروبا كجزء من عملية العزم الأطلسي. أريد أن يفهم الناس ما هي هذه التعبئة. إنها تحضير لحرب برية مع روسيا".

وأكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن بايدن يدفع بالولايات المتحدة إلى حرب عالمية ثالثة عبر إرسال قوات أمريكية إلى أوروبا.

المصدر: نوفوستي