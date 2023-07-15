السيناتور غراهام يثير غضب مستخدمي تويتر

أثار السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو من غلاة الروسفوبيا في الولايات المتحدة، امتعاض وغضب مستخدمي تويتر، بكلماته عن دعم أوكرانيا.

وقال غراهام، في تغريدة، إن الجنود الأمريكيين لا يموتون في أوكرانيا، والولايات المتحدة تخصص "نسبة ضئيلة" من ميزانيتها الدفاعية وتقاتل الجيش الروسي بأيدي الأوكرانيين.

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ووصف السيناتور كل ذلك، بـ "الصفقة الجيدة المفيدة لأمريكا".

ورد مستخدمو الشبكة الاجتماعية من الولايات المتحدة بشكل غاضب على هذا التصريح.

وقال المستخدم United We Stand: "هل 150 مليار مبلغ صغير؟ عمليا هذا يمثل أكثر من 20 بالمائة من ميزانيتنا الدفاعية السنوية".

وقال Marc Rudov: "نريد استرجاع أموالنا".

وأضاف المستخدم American Bossy: "لا. هذه ليست صفقة جيدة لأمريكا. إنها أموال تم رميها في المرحاض. هذه حرب لا يمكن كسبها. لم يكن من المفترض أن نكون هناك على الإطلاق. توقفوا عن ذلك".

وقال Jack Spitz في تعليقه: "مئات الآلاف من الناس ماتوا بدون فائدة، هل تعتقدون أن هذه صفقة جيدة؟ عار عليكم".

وتابع المستخدم Moses: "لو كنتم تفهمون في السياسة الخارجية، لما قمتم بغزو العراق".

وأضاف Proud Conservative في إشارة إلى كلمات المرشح الرئاسي الأمريكي مايك بنس، الذي تحدث في اليوم السابق أيضا عن المشكلات الداخلية للولايات المتحدة على خلفية دعم أوكرانيا: "أوكرانيا ليست ضمن مشاغلي".

المصدر: نوفوستي