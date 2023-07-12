سيناتور أمريكي: سئمت من هوس بايدن بعدم استفزاز روسيا بشأن أوكرانيا

عبر السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، عن امتعاضه من "هوس" الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بـ"عدم استفزاز" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن عضوية أوكرانيا في حلف "الناتو".

وكتب السياسي على "تويتر": "لقد سئمت من هوس إدارة بايدن بعدم استفزاز بوتين. ينظر بوتين إلى أنصاف الإجراءات وتركيز بايدن على عدم الاستفزاز على أنه نقطة ضعف".

ووفقا له، فقد أضاعت الإدارة الرئاسية الحالية العديد من الفرص لإنهاء النزاع في أوكرانيا واعتماد "قرار قوي لصالح أوكرانيا".

وقال غراهام: "أتفهم إحباط زيلينسكي من إدارة بايدن وألمانيا وحفنة من الآخرين بشأن الانضمام إلى حلف الناتو".

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، إن أوكرانيا لن تصبح عضوا في "الناتو" خلال قمة الحلف في فيلنيوس. ويوم الثلاثاء، أشارت دول الحلف في البيان الختامي إلى أن مستقبل أوكرانيا سيكون ضمن الحلف، ولكن يجب أن تفي كييف بعدة شروط.

ومن جانبه، وصف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عدم تحديد إطار زمني لدعوة كييف لعضوية حلف شمال الأطلسي بأنه "سخيف"، وقال إن الأمر يبدو كأنه "عدم استعداد لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف".

المصدر: نوفوستي