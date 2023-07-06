دعا السناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي غراهام، بلاده إلى إرسال ذخائر عنقودية وصواريخ ATACMS التكتيكية وطائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا.

وكتب المشرع على "تويتر" أنه "يجب أن نمنح أوكرانيا نظام ATACMS والذخائر العنقودية وإف-16 التي تحتاجها للانتصار على روسيا".

وفي ظل عدم وجود قرار إيجابي من واشنطن بتزويد كييف بأنظمة الأسلحة المذكورة، ووصف غراهام الأمر بأنه "نصف إجراءات تثير الجنون وتواصل إطالة أمد الأعمال العدائية".

ويواصل الغرب توسيع حجم الأسلحة الهجومية المقدمة لنظام كييف وتنوعها، حيث يعود ذلك إلى تصميم الولايات المتحدة وحلفائها على محاربة روسيا حتى الأوكراني الأخير، وفق ما ذكره سيرغي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، في وقت سابق.

وقال الممثل الدائم لروسيا، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن الشعب الأوكراني مجبر على القتال من أجل أهداف الآخرين، مؤكدا أن أوكرانيا نفسها قد تحولت إلى "شركة عسكرية خاصة تابعة للناتو".

المصدر: نوفوستي