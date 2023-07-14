الكرملين: روسيا لم تصدر أي بيان بعد حول تمديد صفقة الحبوب
Globallookpress Dmitry Golubovich
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا لم تعلن شيئا حول تمديد صفقة الحبوب.
وقال بيسكوف: "لم تكن هناك تصريحات بهذا الشأن من الجانب الروسي".
وذكرت وكالة "الأناضول" أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال إنه متفق مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على تمديد اتفاقية ممر الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود. وقال: "نحن متفقون على مسألة تمديد اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود"، وأشار إلى أن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعث برسالة إلى بوتين بهذا الصدد.
المصدر: نوفوستي