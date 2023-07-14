الكرملين: روسيا لم تصدر أي بيان بعد حول تمديد صفقة الحبوب

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا لم تعلن شيئا حول تمديد صفقة الحبوب.

وقال بيسكوف: "لم تكن هناك تصريحات بهذا الشأن من الجانب الروسي".

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وذكرت وكالة "الأناضول" أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال إنه متفق مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على تمديد اتفاقية ممر الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود. وقال: "نحن متفقون على مسألة تمديد اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود"، وأشار إلى أن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعث برسالة إلى بوتين بهذا الصدد.

المصدر: نوفوستي