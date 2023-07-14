أردوغان: نستعد لاستقبال بوتين في تركيا الشهر المقبل ونأمل بتمديد اتفاقية الحبوب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن التحضيرات في تركيا جارية لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال شهر أغسطس المقبل.

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وقال الرئيس التركي للصحفين عقب صلاة الجمعة، إنن"نتمنى أن نتمكن من تمديد اتفاق الحبوب الذي ينتهي العمل به في 17 الشهر الجاري".

وكان أردوغان قال مطلع يونيو الفائت إنه يتوقع زيارة الرئيس الروسي إلى تركيا الشهر المقبل، وأضاف: "سأجري محادثات مع الرئيس بوتين عبر الهاتف، وخلال لقائنا وجها لوجه الشهر المقبل سنبحث تبادل الأسرى بين موسكو وكييف، وتمديد اتفاق صفقة الحبوب ثلاثة أشهر وليس لشهر أو شهرين، وغيرها من الملفات".

لكن المتحدث باسم الكرملين أكد حينها أن موعد لقاء الرئيسين لم يتحدد بعد.

المصدر: RT