"واينت": إدارة بايدن "تذل" نتنياهو وتتحداه

اعتبر وزير من حزب الليكود الإسرائيلي أن الإدارة الأمريكية تتصرف تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطريقة "غير عادلة ومذلة"، وفق ما أورده موقع "واينت" العبري.

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وذكر الموقع أن الوزير صرح خلال محادثة مغلقة، أمس الأربعاء، بما لا يجرؤ كثيرون في الحكومة الإسرائيلية على قوله، قائلا "ليس من شرف نتنياهو أن يطلب لقاءه. وإن ذلك بالتأكيد حدث صعب وإشكالي".

يأتي ذلك على خلفية الأزمة المتفاقمة بين إسرائيل والولايات المتحدة، حيث تم توجيه دعوة للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ لزيارة البيت الأبيض، الثلاثاء المقبل، فيما تم تجاهل نتنياهو.

وقال وزراء آخرون في الحكومة الإسرائيلية، إن موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إسرائيل أشد قسوة من موقف إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

حتى أن هناك وزراء أعربوا عن اعتقادهم أنه كان على هرتصوغ رفض الدعوة إلى البيت الأبيض في ضوء معاملة نتنياهو، لكن مقربين من الرئيس الإسرائيلي قالوا ردا على ذلك إن الزيارة تمت بالتنسيق مع نتنياهو.

ومن المقرر أن يلتقي هرتصوغ خلال زيارته الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، وفي وقت لاحق، سيلتقي مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان. وفي اليوم التالي سيلقي كلمة احتفالية في الكونغرس.

ووفق ما أورد الموقع، فإن مجرد دعوة هرتصوغ لواشنطن، للمرة الثانية في أقل من عام، هي شكل من أشكال التحدي لنتنياهو، الذي لم يتلق دعوة منذ 7 أشهر - وهي فترة زمنية غير مسبوقة لدعوة رئيس وزراء إسرائيل لزيارة واشنطن بعد تشكيل حكومته.

المصدر: واينت