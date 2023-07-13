إلهان عمر تعلن مقاطعة خطاب الرئيس الإسرائيلي أمام مجلسي الكونغرس

قالت النائبة الأمريكية الديمقراطية، إلهان عمر، إنها لن تحضر الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أمام مجلسي الكونغرس الأمريكي الأسبوع المقبل.

وكتبت عمر في تغريدة على "تويتر": "لا يوجد وسيلة ستجعلني أحضر خطاب الجلسة المشتركة من رئيس دولة حظرتني، وحرمت (النائبة الديمقراطية من أصول فلسطينية) رشيدة طليب من القدرة على رؤية جدتها".

There is no way in hell I am attending the joint session address from a President whose country has banned me and denied @RashidaTlaib the ability to see her grandma. A thread👇🏽 — Ilhan Omar (@IlhanMN) July 13, 2023

وأشارت إلى قرار صدر عام 2019 بعدم السماح لها ولطليب بالدخول إلى إسرائيل بموجب قانون يسمح للحكومة بمنع دخول دعاة مقاطعة إسرائيل.

وأضافت: "يمكن للولايات المتحدة ويجب عليها استخدام أدواتها الدبلوماسية للتواصل مع الحكومة الإسرائيلية، لكن منح الحكومة الحالية شرف خطاب مشترك يرسل إشارة خاطئة تماما في الوقت الخطأ".

ومن المقرر أن يلقي هرتسوغ كلمة في مجلسي النواب والشيوخ الأربعاء المقبل، وكذلك لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي وصف فيه بايدن الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها "الأكثر تطرفا" التي شهدها على الإطلاق ورفض دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن بسبب سياساتها.

المصدر: "جيروزاليم بوست"