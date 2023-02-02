بحجة معاداة السامية.. النائبة إلهان عمر تفصل من لجنة العلاقات الخارجية لانتقادها إسرائيل

صوّت أعضاء مجلس النواب الأمريكي على فصل النائبة الديمقراطية المسلمة إلهان عمر من عضوية لجنة الشؤون الخارجية في المجلس بتأييد 218 صوتا مقابل 211 رفض.

وكان رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، قد أكد أمس في تصريح لشبكة CNN أن لديه الأصوات اللازمة لإخراج إلهان عمر من اللجنة.

وعلقت النائبة عمر في مؤتمر صحفي عقدته مؤخرا: "تحركات كيفن مكارثي الحزبية البحتة لتجريدنا من لجنتنا ليست مجرد حيلة سياسية، بل هي أيضا ضربة لسلامة مؤسستنا الديمقراطية وتهديد لأمننا القومي".

ويذكر أن الجمهوريين في مجلس النواب جادلوا سابقا بأنه لا ينبغي أن تكون عمر في لجنة الشؤون الخارجية في ضوء التصريحات السابقة التي أدلت بها بشأن إسرائيل والتي أثارت الجدل وفي بعض الحالات انتقدها أعضاء من الحزبين ووصفوها بأنها معادية للسامية.

المصدر: وكالات