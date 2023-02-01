الجمهوريون يسعون للانتقام من إلهان عمر بسبب تصريحاتها عن إسرائيل

يعمل زعماء الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي على جمع الأصوات لفصل النائبة الديمقراطية المسلمة، إلهان عمر، من لجنة الشؤون الخارجية.

وقال رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، بتصريح لشبكة CNN في رد على سؤال إن كانت لديه الأصوات اللازمة لإخراج إلهان عمر من اللجنة، "نعم".

وعلقت عمر في مؤتمر صحفي عقدته مؤخرا: "تحركات كيفن مكارثي الحزبية البحتة لتجريدنا من لجنتنا ليست مجرد حيلة سياسية، بل هي أيضا ضربة لسلامة مؤسستنا الديمقراطية وتهديد لأمننا القومي".

ويذكر أن الجمهوريين في مجلس النواب جادلوا سابقا بأنه لا ينبغي أن تكون عمر في لجنة الشؤون الخارجية في ضوء التصريحات السابقة التي أدلت بها بشأن إسرائيل والتي أثارت الجدل وفي بعض الحالات انتقدها أعضاء من الحزبين ووصفوها بأنها معادية للسامية.

وكانت عمر قد أصدرت في عام 2019، اعتذارا علنيا بعد أن واجهت رد فعل عنيف على التغريدات التي أشارت إلى أن الدعم الجمهوري لإسرائيل تغذيه تبرعات من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، وهي مجموعة بارزة مؤيدة لإسرائيل.

المصدر: CNN