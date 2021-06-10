مجموعة من الديمقراطيين اليهود ينتقدون إلهان عمر لـ"مساواتها" بين أميركا وإسرائيل بحماس وطالبان

وجهت مجموعة من الديمقراطيين اليهود في مجلس النواب الأمريكي انتقادات للنائبة الديمقراطية إلهان عمر، بعد أن قالت إن "الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس وطالبان ارتكبوا جرائم لا توصف".

والمجموعة المكونة من 12 يهوديا من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين أصدرت بيانا دعت فيه عمر "لتوضيح كلامها بوضع الولايات المتحدة وإسرائيل في نفس فئة حماس وطالبان"، معتبرين أن "مساواة الولايات المتحدة وإسرائيل بحماس وطالبان هو هجوم مضلل".

وأضافوا: "إن تجاهل الاختلافات بين الديمقراطيات التي تحكمها سيادة القانون والمنظمات التي تنخرط في الإرهاب يعكس في أسوأ الأحوال تحيزا عميق الجذور"، مؤكدين أن "الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا مثاليتين وتستحقان في بعض الأحيان، مثل كل الديمقراطيات، النقد، لكن الانتقادات الخاطئة توفر غطاء للجماعات الإرهابية".

وقد ردت عمر على البيان في تغريدة عبر "تويتر" قالت فيها: "من المخجل للزملاء الذين يتصلون بي عندما يحتاجون إلى دعمي أن يصدروا الآن بيانا يطلبون فيه توضيحا، بدلا من الاتصال... الإيحاءات المعادية للإسلام في هذا البيان مسيئة. المضايقات المستمرة وإسكات الموقعين على هذه الرسالة أمر لا يطاق".

It’s shameful for colleagues who call me when they need my support to now put out a statement asking for “clarification” and not just call.



The islamophobic tropes in this statement are offensive. The constant harassment & silencing from the signers of this letter is unbearable. https://t.co/37dy2UduW0 — Ilhan Omar (@IlhanMN) June 10, 2021

وتابعت قائلة: "إن الاستشهاد بقضية مفتوحة ضد إسرائيل والولايات المتحدة وحماس وطالبان في المحكمة الجنائية الدولية ليس مقارنة أو تحيز عميق الجذور. قد تحاولون تقويض هذه التحقيقات أو إنكار العدالة لضحاياهم، لكن التاريخ يقول أنه لا يمكن إخفاء الحقيقة أو إسكاتها إلى الأبد".

المصدر: "أكسيوس"