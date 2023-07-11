محكمة ألمانية تعاقب شابا سوريا متهما بتعذيب الأسرى خلال انتمائه لـ"داعش"

أدانت محكمة ألمانية، اليوم الثلاثاء، شابا سوريا بتعذيب الأسرى عندما كان عضوا في تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي "داعش" في سوريا، وحكمت عليه بـ11 سنة سجنا.

وخلصت محكمة برلين الإقليمية إلى أن المدعو "رائد.ي" مذنب بتهمة ارتكاب جرائم حرب والانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية وجرائم أخرى، حيث حكمت عليه بالسجن 11 عاما.

وقال ممثلو الادعاء إن "الشاب البالغ من العمر 32 عاما انضم إلى تنظيم "داعش" عام 2014، وشارك في سلسلة هجمات استهدفت عشيرة الشويطات في دير الزور شرقي سوريا".

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فقد "شهد ضد المتهم خلال المحاكمة، شخص تم اعتقاله وتعذيبه بوحشية من قبل المدعى عليه".

وغادر المتهم سوريا عام 2015، ليسافر إلى ألمانيا التي ألقي عليه القبض فيها العام الماضي.

المصدر: أ ب