ألمانيا وهولندا تعتقلان تسعة أشخاص بسبب خطة إرهابية مزعومة

أعلنت السلطات في ألمانيا وهولندا أن تسعة أشخاص من آسيا الوسطى اعتقلوا يوم الخميس فيما يتعلق بخطط مزعومة لشن هجمات في ألمانيا تماشيا مع أيديولوجية تنظيم "داعش".

وقال ممثلو ادعاء فيدراليون ألمان إن سبعة رجال اعتقلوا في ألمانيا متهمون بتأسيس جماعة متشددة ودعم تنظيم "داعش"، وأن جميعهم كانوا يعرفون بعضهم البعض لفترة طويلة ولديهم آراء إسلامية متطرفة وجاءوا إلى ألمانيا بشكل متزامن إلى حد ما من أوكرانيا بعد وقت قصير من بدء الحرب العام الماضي.

قبل عام، يزعم أن المشتبه بهم شكلوا جماعة تهدف إلى تنفيذ هجمات في ألمانيا. وبحسب الادعاء، فإن الجماعة كانت على اتصال مع فرع تنظيم "داعش" بولاية خراسان.

وقال ممثلو الادعاء في بيان إن أعضاء الجماعة عاينوا أهدافا محتملة في ألمانيا وحاولوا شراء أسلحة، لكن "لم تكن هناك خطة ملموسة لشن هجوم وقت الاعتقال اليوم". وأضافوا أن جميع المعتقلين في ألمانيا، باستثناء واحد، كانوا يجمعون الأموال لتنظيم "داعش" منذ أبريل 2022 وتحويلها إلى التنظيم.

في هولندا، قالت النيابة العامة إن رجلا طاجيكيا يبلغ من العمر 29 عاما وزوجته القرغيزية البالغة من العمر 31 عاما، يعيشان في البلاد منذ العام الماضي، اعتقلا للاشتباه في ارتكابهما أعمالا تحضيرية لهجمات. كما يشتبه في انتماء الرجل لتنظيم "داعش".

وقالت النيابة في بيان إن الشرطة تشتبه في أن الرجل "تلقى أمرا بالتخطيط لهجوم إرهابي". وأضافت أن الخطط كانت خطيرة بما يكفي لكي يتدخل ممثلو الادعاء، رغم أنها "لم تكن بعد ملموسة".

المصدر: AP