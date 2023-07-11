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ترامب: نقص الذخيرة في الولايات المتحدة لا يؤكد إلا الحاجة لوقف فوري للتصعيد

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ترامب: نقص الذخيرة في الولايات المتحدة لا يؤكد إلا الحاجة لوقف فوري للتصعيد
Legion-Media
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أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معارضته لنقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، موضحا أن نقص الذخيرة التقليدية في الولايات المتحدة، "لا يؤكد إلا الحاجة لوقف فوري للتصعيد".

وجاء تصريح ترامب في بيان نشرته الخدمة الصحفية التابعة له، اليوم الثلاثاء، حول معارضته لنقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا.

وقال ترامب: "لا ينبغي أن يدفعنا جو بايدن إلى الاقتراب أكثر فأكثر من الحرب العالمية الثالثة، من خلال توفير الذخائر العنقودية لأوكرانيا، بل يجب أن يحاول إيقاف الصراع وإنهاء الموت والدمار الرهيبين اللذين تسببت فيهما الإدارة الحالية عديمة الكفاءة".

وأوضح ترامب أيضا أنه "إذا كان الإمداد بالذخائر العنقودية ناتجا عن نقص في القذائف التقليدية في البلاد، فإن هذا يؤكد فقط الحاجة الماسة إلى وقف فوري للتصعيد".

وشدد ترامب أن "هذا يعني بالتأكيد أنه لا ينبغي لنا إرسال مخزوننا الأخير إلى أوكرانيا، في وضع تم فيه تقليص الذخيرة وفق ما صرح به بايدن بسلوكه السخيف، ما يشكل خطرا وشيكا على البلاد".

وحذر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، أن تزويد نظام كييف بالذخائر العنقودية سيضطر الجيش الروسي لاستخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية، مشددا على أن قوات موسكو امتنعت وتمتنع عن استخدام مثل هذه الذخائر في العملية الخاصة، إدراكا منها للتهديد الذي تشكله على المدنيين.

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المصدر: تاس 

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