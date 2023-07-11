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"ديلي ميل" تكشف اعتماد بايدن على "قصاصة غش" خلال لقائه مع رئيس وزراء بريطانيا ( صور + فيديو)

أخبار العالم

Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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كشفت صحيفة "ديلي ميل" استخدام الرئيس الأمريكي، جو بادين، "قصاصة غش" لتذكر النقاط الأساسية خلال اجتماعه أمس الاثنين، برئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك.

وذكرت الصحيفة، استنادا إلى صورة التقطت خلال الاجتماع، أن بايدن لجأ إلى ورقة ملاحظات صغيرة "قصاصة غش"، ليكتب عليها المواضيع الرئيسية التي سيناقشها مع سوناك، وذلك حتى يتمكن من إجراء حوار متصل.

ونشرت الصحيفة صورة تُظهر قصاصة ملاحظات صغير بيد بايدن، كتب عليها عبارة "ناتو" مسطرة بأحرف كبيرة، تلتها عبارات "أوكرانيا" و"حزمة"، ومن ثم "تركيا" "السويد" "الاتحاد الأوروبي" "طائرات إف-16" "بيان الناتو" "الذكاء الاصطناعي"، في حين لم يكن باقي النص واضحا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اعتماد بايدن على مثل هذه الأساليب البسيطة لإجراء محادثة، يسلط الضوء على فارق السن الكبير الذي يصل إلى 37 عاما بين ممثلي البلدين، ما يشكل دليلا إضافيا على تراجع قدرات بايدن العقلية.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، أظهر بايدن وهو يحمل قصاصة على ركبتيه خلال احتسائه الشاي مع سوناك، حيث كان ينظر إليها مطولا بشكل دوري.

وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها بايدن أمام الإعلام حاملا ورقة ملاحظات، حيث لاحظ الصحفيون أوراق ملاحظات بحوزة بايدن خلال عدد من المؤتمرات الصحفية، وهي تحمل نقاطا تشير إلى سياسات إدارة بايدن الرئيسية، ومعلومات حول الصحفيين الحاضرين.

المصدر: نوفوستي + RT

 

 

 

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