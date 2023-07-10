 
مباشر

"راقب خطواتك" بالبنط العريض.. بايدن يحقق "معجزة" على سلم الطائرة (فيديو)

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vnof

أثارت عبارة "راقب خطواتك" المكتوبة على سلم الطائرة التي أقلت الرئيس الأمريكي أمس الأحد إلى بريطانيا سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه لجو بايدن تاريخا أسود من العثرات.

إقرأ المزيد
بعد سقوطه على المسرح.. بايدن يصدم رأسه بباب الهليكوبتر (فيديو)
بعد سقوطه على المسرح.. بايدن يصدم رأسه بباب الهليكوبتر (فيديو)

وأظهر فيديو لحظة نزول بايدن من السلم في مطار ستانستيد شمال شرق لندن، حيث توقف لبرهة ونط بمكانه في إشارة إلى نزوله بأمان ودون أي حوادث، خاصة أنه اعتاد خلال سفراته الوقوع في مواقف محرجة.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى بريطانيا في مستهل زيارة تشمل 3 دول، سيجتمع خلالها مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في داونينغ ستريت، وهو الاجتماع الخامس لهما في 5 أشهر، كما سيناقش قضايا تغير المناخ مع الملك تشارلز في قلعة وندسور اليوم الاثنين، قبل قمة حلف شمال الأطلسي.

وقال البيت الأبيض إن الزيارة تهدف إلى "مواصلة تعزيز العلاقات الوثيقة بين بلدينا".

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا