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بث صور فريق رياضي إسرائيلي على أراضي المملكة العربية السعودية (فيديو)

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بث صور فريق رياضي إسرائيلي على أراضي المملكة العربية السعودية (فيديو)
Globallookpress
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نشرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" صورا ضمن مقابلة تلفزيونية، أظهرت فريق "فيفا" الإسرائيلي المشارك في إحدى البطولات الرياضية المنظمة في المملكة العربية السعودية.

وأفادت يوم أمس السبت، وسائل إعلام عبرية بأن منتخب "فيفا" الإسرائيلي وصل الجمعة إلى السعودية للمشاركة في البطولة النهائية للاعبي "فيفا"، التي تحتضنها المملكة وتستمر أسبوعين.

وذكرت "كان" أن الفريق الإسرائيلي المكون من 3 لاعبين ومدرب ونائب مدير، قد دخل أراضي المملكة بجوازات سفر إسرائيلية عبر دولة الإمارات.

وكان الفريق الإسرائيلي قد تلقى رسالة من الرابطة السعودية للرياضات الإلكترونية بالموافقة على دخوله الأراضي السعودية للمشاركة في البطولة، بالرغم من أن الرسالة لم تذكر "إسرائيل" على وجه التحديد، لكنها قالت إن كافة المنتخبات تستطيع دخول الأراضي السعودية للمشاركة.

وتعتقد الرياضة الإلكترونية على الأجهزة الإلكترونية والواقع الافتراضي، دون حركة بدنية حقيقية، حيث تعرف على أنها منافسات في ألعاب الفيديو بين مجموعة من اللاعبين، سواء كانوا على هيئة أفراد أو فرق ضمن بطولات محلية أو عالمية، بهدف الفوز بجوائز معنوية ومادية.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية

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