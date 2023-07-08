وسائل إعلام: 38 منظمة عارضت توريد القذائف العنقودية إلى كييف

أشارت صحيفة The Hill إلى أن 38 منظمة حقوقية على الأقل عارضت توريد الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا.

وبحسب الصحيفة: "عارضت 38 منظمة حقوقية على الأقل نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، حيث أن استخدامها له عواقب وخيمة".

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ونقلت الصحيفة عن سارة ياغر، رئيسة فرع منظمة هيومن رايتس ووتش بواشنطن أن هذه القذائف مكدسة لدى الولايات المتحدة لكن ذلك لا يبرر إرسالها لكييف للتخلص من مخزوناتها.

وأضافت: "المشرعون والسياسيون وإدارة بايدن قد يفكرون عندما تبدأ صور الأطفال الذين أصيبوا بذخائر عنقودية أمريكية في الظهور".

ولفتت الصحيفة إلى أن 18 دولة من دول الناتو تلتزم بالحظر المفروض على الذخائر العنقودية ومن غير المرجح أن تحذو حذو الولايات المتحدة.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة تضمنت لأول مرة قذائف عيار 155 ملم من الذخائر العنقودية المحظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي