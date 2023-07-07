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4 أولويات لتعاون إيران مع السعودية..أمير عبد اللهيان يوضح

أخبار العالم

4 أولويات لتعاون إيران مع السعودية..أمير عبد اللهيان يوضح
RT
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كشف وزير الخارحية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن 4 أولويات لتعاون بلاده مع السعودية.

وقال حسين أمير عبد اللهيان "في الاجتماعين الأخيرين في كيب تاون بجنوب إفريقيا، وفي الأيام القليلة الماضية في طهران، مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، تم أخذ قضايا التعاون المشترك بعين الاعتبار. وكلانا يؤكد على ضرورة التركيز بشكل أكبر على التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والاستثماري"، حيث جاءت تصريحاته خلال مقابلة مع قناة "فونيكس" الصينية، ونقلتها وكالة "إرنا".

وأضاف أمير عبد اللهيان أنه "في السنوات الماضية، حتى عندما كانت العلاقات بين طهران والرياض جيدة وبعيدة عن التوتر، لم نحدد أبدا برنامجا مستقرا وطويل الأمد بين البلدين من حيث التعاون الاقتصادي والتجاري. واليوم، من أولوياتنا التعاون في هذا المجال".

وتابع قائلا إن "الحكومة الإيرانية تهتم بقضايا التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول المختلفة، مع إعطاء الأولوية للجيران، بما في ذلك المملكة العربية السعودية".

المصدر: "إرنا"

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