 
مباشر

هل يمكن السفر مباشرة من السعودية إلى إيران؟ المديرية العامة للجوازات توضح

أخبار العالم العربي

هل يمكن السفر مباشرة من السعودية إلى إيران؟ المديرية العامة للجوازات توضح
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vnad

كشفت المديرية العامة للجوازات بالسعودية مدى إمكانية السفر المباشر من المملكة إلى إيران، خصوصا بعد إعلان استئناف العلاقات بين البلدين وفقا للاتفاق الموقع في بكين في 10 مارس 2023.

وأكدت المديرية العامة للجوازات، بخصوص صدور الموافقة بالسفر من السعودية إلى إيران مباشرة، أنه "في حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في القنوات الرسمية للجوازات".

ويُذكر أن المديرية العامة للجوازات قد أوضحت في وقت سابق، أن قنواتها الرسمية لتلقي المعلومات والأخبار تتمثل في موقعها الإلكتروني والبريد الإلكتروني وحساب "الجوازات" في منصات "إنستغرام" و"سنابشات" و"تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب"، فضلا عن حساب خدمة العملاء في "تويتر".

المصدر: "عكاظ"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا