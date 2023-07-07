الأمم المتحدة: غوتيريش ضد استخدام الذخائر العنقودية

علق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على خطط واشنطن بتزويد نظام كييف بالذخائر العنقودية المحرمة دوليا مؤكدا أن أنطونيو غوتيريش، يعارض استخدامها بشكل قاطع.

وأكد فرحان حق، في مؤتمر صحفي أن الأمين العام للأمم المتحدة "يدعم اتفاقية الذخائر العنقودية، ويعارض بشكل قاطع استخدامها"، كما أنه "يدعو كل الدول إلى احترام شروط هذه الاتفاقية، لذلك لا يريد استخدام هذه الذخيرة في ساحة المعركة".

ويذكر أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة.

ولا يزال الغرب يوسع حجم الأسلحة الهجومية المرسلة لنظام كييف، حيث أوضح الممثل الدائم لروسيا، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن الشعب الأوكراني مجبر على القتال من أجل أهداف الآخرين، مؤكدا أن أوكرانيا نفسها قد تحولت إلى "شركة عسكرية خاصة تابعة للناتو".

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، شهر مارس الماضي، أن روسيا سوف ترد بشكل مناسب، إذا ما تأكدت معلومات بشأن طلب أوكرانيا تزويدها بذخائر عنقودية من الولايات المتحدة.

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المصدر: نوفوستي