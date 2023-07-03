هاكرز يسرقون بيانات شخصية لأكثر من ألف شخص من القضاة والمحامين في فرنسا

أفاد موقع Numerama الإعلامي بأن هاكرز فرنسيين تمكنوا من سرقة البيانات الشخصية لأكثر من ألف شخص من القضاة والمحامين الفرنسيين على خلفية الاحتجاجات في البلاد.

ونشرت مجموعة الهاكرز التي تدعي Kromsec، البيانات الشخصية لـ 1120 قاضيا ومحاميا في الحساب التابع لها على "تلغرام"، اليوم الاثنين.

وتتضمن البيانات الأسماء وعناوين البريد الالكتروني وأرقام الهواتف وعناوين الإقامة.

وقالت المجموعة إنها تمكنت من جمع المعلومات من خلال الثغرات الأمنية في نظام Drupal الالكتروني لإدارة وإنشاء المواقع على الانترنت.

وأضافت أنها قامت بذلك ردا على الأحداث الأخيرة في فرنسا، وستنظر في إمكانية نشر المزيد من البيانات بناء على تطورات الأوضاع.

وأكدت وزارة العدل الفرنسية أنها قدمت شكوى للنيابة العامة بسبب سرقة البيانات، لكنها أشارت إلى أن الحديث يدور عن "معلومات قديمة".

ويأتي ذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات والاضطرابات في جميع أنحاء فرنسا، والتي اندلعت في أعقاب مقتل شاب من أصل جزائري بالغ 17 سنة من العمر على يد رجل شرطة في مدينة نانتير القريبة من العاصمة باريس الأسبوع الماضي.

المصدر: موقع Numerama