طهران توقف عملية إرسال سفيرها إلى السويد في الوقت الراهن

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان توقف عملية إيفاد السفير إلى السويد في الوقت الراهن على خلفية سماح حكومتها بحرق نسخة من القرآن أول أيام عيد الأضحى.

وقال عبد اللهيان في تغريدة، "بالأمس تحدثنا بالتفصيل مع زميلي السيد حجة الله فغاني السفير الجديد لبلدنا في السويد، كما قدم تقريرا عن آخر مستجدات مهمته.. على الرغم من انتهاء الإجراءات الإدارية، توقفت عملية إيفاد السفير إلى السويد بسبب سماح حكومة هذا البلد بالتجرؤ على مهاجمة القرآن الكريم".

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وكان مصدر مطلع أفاد بأن الجمهورية الايرانية لن ترسل سفيرها الجديد الى السويد بسبب الاساءة للقرآن الكريم في هذا البلد.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أعرب في مباحثات هاتفية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن بالغ أسفه للتصرف المسيء والمستفز الأخير في السويد في إهانة القرآن الكريم، وأدان واستنكر هذا التصرف بشدة.

واقترح وزير الخارجية الإيراني عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية في أقرب فرصة ممكنة، بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في باكو، لمناقشة هذا التصرف المسيء.

المصدر: تسنيم