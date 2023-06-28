الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدين إحراق المصحف بالسويد: "عنصرية وتوحش لا يسكت عنهما"

أكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد يعتبر "عنصرية وتوحّشا مدعومين من الجهات الرسمية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "لا ينبغي السكوت عنه".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ومع أولى أيام عيد الأضحى، نفّذ سويدي متطرف تهديده بتدنيس القرآن الكريم، وأقدم تحت حماية السلطات الرسمية بتمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في العاصمة ستوكهولم.

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وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن هذا المتطرف أقدم على فعلته أمام نحو 200 شخص مسلم، حيث مزق صفحات من المصحف ومسح بحذائه عليه، ثم وضع دهن ولحم الخنزير المقدّد في صفحات القرآن الكريم وأشعل فيه النار.

وصاح بعض الحاضرين "الله أكبر!" باللغة العربية احتجاجا على ما يحدث، فيما حاول شخص إلقاء حجر، فاحتجزته الشرطة بسبب ذلك.

بدورها، كانت الشرطة السويدية قد أعلنت أنّها صرحت بتظاهرة يخطّط منظموها لإحراق نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.

المصدر: الأناضول +نوفوستي