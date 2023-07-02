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إصابة 30 ألف تركي خلال عيد الأضحى

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إصابة 30 ألف تركي خلال عيد الأضحى
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن أعداد الإصابات التي وقعت خلال عيد الأضحى نتيجة لحوادث الذبح.

وقال الوزير في تغريدة عبر "تويتر": خلال عيد الأضحى، تم نقل 951 شخصا عن طريق سيارات الإسعاف لتلقي العلاج الطبي، في حين قدم 29.032 شخص بأنفسهم إلى المستشفيات للحصول على الرعاية اللازمة".

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هذا بالإضافة إلى وجود 83 شخصا ما يزالون يخضعون للعلاج الجراحي لتسوية إصاباتهم الخطيرة، وفق الوزير.

المصدر: RT

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