إصابة 30 ألف تركي خلال عيد الأضحى

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن أعداد الإصابات التي وقعت خلال عيد الأضحى نتيجة لحوادث الذبح.

وقال الوزير في تغريدة عبر "تويتر": خلال عيد الأضحى، تم نقل 951 شخصا عن طريق سيارات الإسعاف لتلقي العلاج الطبي، في حين قدم 29.032 شخص بأنفسهم إلى المستشفيات للحصول على الرعاية اللازمة".

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هذا بالإضافة إلى وجود 83 شخصا ما يزالون يخضعون للعلاج الجراحي لتسوية إصاباتهم الخطيرة، وفق الوزير.

Kurban bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar sebebi ile 951 kişi ambulansla alınarak, 29.032 kişi ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarımızda tedavi gördü. Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir. Hastalarımıza geçmiş olsun… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 1, 2023

المصدر: RT