شاهد.. قرية تركية تعاقب من لم يؤد صلاة العيد بطريقة غريبة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لسكان قرية تركية يقومون بعادة غريبة في عيد الأضحى.

ويقوم سكان قرية موندوسلار (Munduşlar) التي تقع بمنطقة مودورنو في ولاية بولو شمالي تركيا، بتحديد الأشخاص الذين لم يحضروا لصلاة العيد، ثم يغمسونهم في بركة ماء بارد عقابا لهم على التخلف عن صلاة العيد.

وقال مغرد تركي "فعل زعيم القرية وأصدقاؤه شيئا كهذا لأولئك الذين لم يحضروا صلاة عيد الأضحى".

وحدد زعيم القرية 30 شخصا لم يحضروا صلاة العيد، ليلجأوا إلى هذه الطريقة المختلفة كعقاب.

ووثق الفيديو حمل شخص تخلف عن صلاة العيد ووضعه في ماء بارد، وسط حشد من سكان القرية.

المصدر: وسائل إعلام تركية