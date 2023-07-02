إسرائيل تنجو من كارثة جوية (فيديو)

أعلنت سلطة الطيران الإسرائيلي ليل الأحد، عن حالة طوارئ من الدرجة الثانية في مطار بن غوريون، وذلك بعد عودة طائرة أقلعت من المطار، وهبوطها اضطراريا بسبب كسر في أحد نوافذها.

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وأفادات مراسلتنا، بأن سلطة المطارات أعلنت حالة الطوارئ من الدرجة الثانية، لطائرة "يونايتد إيرلاينز" المتجهة من تل أبيب لنيوارك في نيوجيرسي الأمريكية، إثر اكتشاف نافذه مكسورة.

وأكدت المراسلة، أن الطائرة، وهي من طراز B-781 وعلى متنها 339 راكبا، عادت أدراجها إلى تل أبيب.

المصدر: RT