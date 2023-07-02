 
مباشر

إسرائيل تنجو من كارثة جوية (فيديو)

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vm10

أعلنت سلطة الطيران الإسرائيلي ليل الأحد، عن حالة طوارئ من الدرجة الثانية في مطار بن غوريون، وذلك بعد عودة طائرة أقلعت من المطار، وهبوطها اضطراريا بسبب كسر في أحد نوافذها.

إقرأ المزيد
مصادر لـRT: ضربتان إسرائيليتان على ريف حمص الشمالي وجنوبها وتصاعد دخان أسود
مصادر لـRT: ضربتان إسرائيليتان على ريف حمص الشمالي وجنوبها وتصاعد دخان أسود

وأفادات مراسلتنا، بأن سلطة المطارات أعلنت حالة الطوارئ من الدرجة الثانية، لطائرة "يونايتد إيرلاينز" المتجهة من تل أبيب لنيوارك في نيوجيرسي الأمريكية، إثر اكتشاف نافذه مكسورة.

وأكدت المراسلة، أن الطائرة، وهي من طراز B-781 وعلى متنها 339 راكبا، عادت أدراجها إلى تل أبيب.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا