مصادر لـRT: ضربتان إسرائيليتان على ريف حمص الشمالي وجنوبها وتصاعد دخان أسود

ذكرت مصادر لـRT أن إسرائيل نفذت ضربتين جويتين في سوريا، إحداهما في محيط منطقة الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي والثانية جنوب مدينة حمص.

وأشارت المصادر إلى مشاهدة تصاعد لدخان أسود من المكان المستهدف.

وقبل قليل، ذكر مراسل "الإخبارية السورية" أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الوسطى وتسقط معظم صواريخه، في حين أكد مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لأهداف معادية في أجواء ريف حمص وسط البلاد.

بدورها، ذكرت "سانا" أن الأصوات التي تسمع في أجواء ريف محافظة طرطوس ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لعدوان إسرائيلي في حمص.

ويذكر أن هذا الهجوم الإسرائيلي على سوريا يعتبر الخامس عشر خلال العام 2023، وقد سبقه قصف على ريف دمشق الجنوبي الغربي قبل نحو أسبوعين.

المصدر: RT