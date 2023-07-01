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بيع رسالة من راكب تيتانيك في مزاد مقابل 12 ألف دولار (صورة)

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بيع رسالة من راكب تيتانيك في مزاد مقابل 12 ألف دولار (صورة)
Legion-Media
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قالت وسائل إعلام إن رسالة من أحد ركاب تيتانيك مكتوبة على متن السفينة بيعت في مزاد في أوروغواي مقابل 12 ألف دولار.

وبحسب موقع "efe.com" فإن الرسالة المؤرخة في 11 أبريل 1912 كتبها رامون أرطاجافيتيا غوميز الأوروغواياني إلى شقيقه. تم إرسالها من إيرلندا، حيث كانت محطة تيتانيك الأخيرة قبل عبورها المحيط الأطلسي ووقوع المأساة.

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وبحسب الموقع الإلكتروني لدار المزاد زوريلا، أضاف شقيق أرطاجافيتيا غوميز لاحقا على إحدى الصفحات: "آخر رسالة كتبها إليّ أخي الحبيب رامون. بعد ثلاثة أيام، كانت سفينة تيتانيك في كارثة، وغرقت".

وفقا لبوابة الإنترنت Infobae، تم بيع الرسالة بالسعر البدائي للمزاد. ولم يتم الإعلان عن اسم المشتري.

غرقت سفينة المحيط الفاخرة، التي تملكها وتديرها شركة وايت ستار لاين البريطانية، بشكل مأساوي في الساعات الأولى من يوم 15 أبريل 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي، ما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 1517 شخصا من بين 2224 شخصا كانوا على متنها.

وتقع الآن في قاع البحر على بعد حوالي 350 ميلا بحريا قبالة ساحل نيوفاوندلاند بكندا، على الرغم من أن الحطام الرقيق يتدهور بسرعة كبيرة تحت الماء لدرجة أنه يمكن أن يختفي تماما في غضون الأربعين عاما القادمة.

بيع رسالة من راكب تيتانيك في مزاد مقابل 12 ألف دولار (صورة)Fotografía de una carta escrita a bordo del Titanic que será subastada en Montevideo (Uruguay). EFE/Santiago Carbone

المصدر: تاس

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