"أكبر ألغاز تايتانيك".. 5 أسئلة رئيسية حول السفينة المنكوبة بقيت دون إجابة!

بعد مرور أكثر من 100 عام على غرقها أثناء عبورها المحيط الأطلسي في رحلتها الأولى، لا تزال تايتانيك تعتبر على نطاق واسع أشهر سفينة في التاريخ.

غرقت سفينة المحيط الفاخرة - التي تملكها وتديرها شركة وايت ستار لاين البريطانية - بشكل مأساوي في الساعات الأولى من يوم 15 أبريل 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي، ما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 1517 من بين 2224 شخصا كانوا على متنها.

ويقع رفاتها الآن في قاع البحر على بعد حوالي 350 ميلا بحريا قبالة ساحل نيوفاوندلاند بكندا، على الرغم من أن الحطام الرقيق يتدهور بسرعة كبيرة تحت الماء لدرجة أنه يمكن أن يختفي تماما في غضون الأربعين عاما القادمة.

وهناك خمسة ألغاز حول تايتانيك، بعضها قد لا يتم حله أبدا.

لماذا كانت تايتانيك تتحرك بسرعة؟

من المعروف أن تايتانيك كانت بأقصى سرعة تقريبا عندما اكتشف المراقبون الجبل الجليدي في وقت متأخر من يوم 14 أبريل 1912.

وكانت السفينة "غير القابلة للغرق" تبحر بحوالي 22.5 عقدة أو 25 ميلا في الساعة، أي 0.5 عقدة فقط أقل من سرعتها القصوى البالغة 23 عقدة.

وقام قبطان تايتانيك، إدوارد سميث، بزيادة سرعة السفينة عبر المحيط الأطلسي على الرغم من وجود تحذيرات من الجليد من السفن المجاورة.

فلماذا كانت تبحر بهذه السرعة، عبر حقل جبل جليدي معروف في الليل عندما كانت الرؤية منخفضة؟.

في فيلم جيمس كاميرون "تايتانيك" عام 1997، تم تصوير رئيس مجلس إدارة شركة White Star Line، بروس إسماي، وهو يحث الكابتن سميث على زيادة السرعة للوصول إلى نيويورك قبل الموعد المحدد و"احتلال العناوين الرئيسية".

واستند هذا المشهد إلى محادثة حقيقية سمعتها راكبة من الدرجة الأولى والناجية إليزابيث ليندسي لاينز، التي أدلت بشهادتها بعد الغرق.

وتشير شهادتها إلى أن إسماي أراد أن تحطم السفينة الرقم القياسي الذي حققته RMS Olympic، في رحلتها الأولى من ساوثهامبتون إلى نيويورك في العام السابق.

وأبحرت من ساوثهامبتون في 14 يونيو 1911، ورست في شيربور، فرنسا، وكوينزتاون، أيرلندا (نفس طريق تايتانيك) قبل أن تصل إلى نيويورك بعد ستة أيام، في 21 يونيو من ذلك العام.

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وقالت لاينز: "سمعته [إسماي] يدلي بالبيان: سنهزم Olympic ونصل إلى نيويورك يوم الثلاثاء".

ومع ذلك، تدعي Royal Museums Greenwich أن قصص القبطان الذي يحاول تسجيل رقم قياسي للسرعة هي "بلا مضمون"، على الرغم من شهادة لاينز.

وهناك نظرية أخرى افترضها مهندس أمريكي في عام 2004، هي أن حريق الفحم المشتعل في أعماق تايتانيك يعني أن السفينة يجب أن تصل إلى نيويورك أسرع مما كان مخططا لها في الأصل.

ووفقا لروبرت إيسينهاي من جامعة ولاية أوهايو، تظهر سجلات تايتانيك أنه كان هناك حريق في أحد مستودعات الفحم في تايتانيك، المخبأ الأمامي رقم 6.

وقال إن زيادة معدل إزالة الفحم الموجود في هذا المستودع ووضعه في الغلايات كان سيسمح لعمال السفينة بالسيطرة على الحريق، لكن هذا كان من شأنه أن يسرع السفينة.

وادعى إيسينهاي أن طاقم تايتانيك لم يكن بإمكانه محاولة تحطيم أي أرقام قياسية تعبر المحيط الأطلسي لأن السفينة صُممت من أجل الراحة وليس السرعة - وتم الإعلان عنها على هذا النحو قبل رحلتها.

وتكررت هذه النظرية في الفيلم الوثائقي "تايتانيك: الدليل الجديد'' لعام 2017 للصحفي الأيرلندي سنان مولوني، الذي قال إن تايتانيك "لم يكن يجب إطلاقها أبدا'' لأن الحريق أضعف بدنها.

هل تجاهلت SS Californian مكالمات تايتانيك المروعة؟

بعد أن ضربت تايتانيك الجبل الجليدي واتضح أن السفينة كانت تغرق، طلب القبطان سميث من طاقمه إرسال مشاعل وإرسال رسائل لاسلكية إلى السفن القريبة على أمل تلقي المساعدة.

وكانت أقرب سفينة في المنطقة المجاورة SS Californian، وهي باخرة أصغر متجهة إلى بوسطن، ماساتشوستس، بقيادة ستانلي لورد.

ولم تكن تحمل أي ركاب وكانت ستوفر مساحة كبيرة للأشخاص على تايتانيك.

ونظرا لتهديد "الجليد"، أوقف لورد Californian في وقت متأخر من الليل في حوالي الساعة 10:20 مساء في 14 أبريل، أي قبل حوالي 80 دقيقة من اصطدام تايتانيك بالجبل الجليدي.

وفي ذلك الوقت، تم تسجيل موقع Californian على بعد حوالي 19 ميلا شمال شرق تايتانيك، على الرغم من أن التحقيق البريطاني في الكارثة رأى في وقت لاحق أنه أقرب بكثير من ذلك - على بعد ستة أميال.

وكانت Californian أيضا أقرب من RMS Carpathia، التي أبحرت 58 ميلا عبر المياه الجليدية الغادرة لإنقاذ الناجين من تايتانيك.

لسوء الحظ، وصلت Carpathia بعد ساعتين من غرق تايتانيك، لكن كان من الممكن أن تصل Californian قبل ذلك - فلماذا لم يحدث ذلك؟

حسنا، في وقت سابق من ذلك المساء، قبل اصطدام تايتانيك، اتصل المشغل اللاسلكي في Californian، سيريل فورمستون إيفانز، بتايتانيك للتحذير من الجليد.

وتلقى الرسالة جاك فيليبس، المشغل اللاسلكي أثناء العمل في تايتانيك، الذي طلب من إيفانز "الصمت" لأنها كانت تغرق الرسائل الموجهة للركاب من Cape Race، وهي محطة ترحيل على بعد 800 ميل.

وربما شعر إيفانز بالإهانة من التوبيخ الوقح، فأوقف تشغيل معداته اللاسلكية وذهب إلى الفراش، لذلك لم يستطع تلقي الرسائل اللاسلكية العاجلة من تايتانيك التي تلت ذلك.

ومع ذلك، هذا لا يفسر سبب عدم قيام الطاقم في Californian بالتحقيق في الشعلات التي رأوها تُطلق في الهواء - لا سيما أنهم يعرفون أن تايتانيك كانت قريبة.

وقال الضابط الثاني في Californian، هربرت ستون، إنه رأى عدة مشاعل وأبلغ الكابتن لورد، ولكن في هذه المرحلة من القصة، فإن الأدلة من التحقيق على سبب ذلك، غامضة ومتناقضة في كثير من الأحيان.

ويُزعم أن ستون المعني قال في ذلك الوقت "لن تطلق السفينة صواريخ في البحر من أجل لا شيء"، لكنه قال للتحقيق لاحقا: "اعتقدت أن السفينة ربما كانت على اتصال بسفينة أخرى، أو ربما كانت تخبرنا أن هناك جبال جليدية كبيرة من حولها".

ونقل ستون معلومات حول الصواريخ إلى الكابتن لورد، ولكن في النهاية لم يتخذ القبطان أي إجراء - وهو القرار الذي كلف بالتأكيد أرواحا.

ولم يتم تصوير الدور الذي لعبته Californian في تلك الليلة في فيلم جيمس كاميرون الملحمي عام 1997، لكنه ظهر بشكل بارز في الفيلم البريطاني عام 1958، "ليلة للذكرى".

كيف نجا الخباز؟

واحدة من أكثر قصص النجاة إثارة للفضول من تايتانيك هي قصة تشارلز جوغين، المولود في تشيشير والبالغ من العمر 33 عاما، وهو كبير الخبازين على متن السفينة.

كان جوغين - الذي أمر طاقمه بتجهيز قوارب النجاة بالخبز كمؤن - على تايتانيك حتى اللحظة التي غمرت فيها المياه السفينة.

وصعد إلى الجزء الخلفي من السفينة تايتانيك (المؤخرة)، وتمسك بسكة الأمان بحيث كان على السطح الخارجي للسفينة، حيث نزلت من رأسها.

وقال للتحقيق البريطاني: "لا أعتقد أن رأسي غرق في الماء على الإطلاق. ربما يكون قد تبلل، لكن ليس أكثر من ذلك".

في فيلم كاميرون، تم تصويره واقفا على درابزين المؤخرة، بجوار البطلين الخياليين جاك (ليوناردو دي كابريو) وروز (كيت وينسلت).

بشكل مذهل، تمكن جوغين من البقاء على قيد الحياة على الرغم من وجوده في الماء لمدة ساعتين تقريبا، على الرغم من أن درجة الحرارة كانت أقل من درجة التجمد (28 درجة فهرنهايت أو -2 درجة مئوية). ومعظم الذين دخلوا الماء ماتوا بسبب انخفاض حرارة الجسم في غضون 30 دقيقة، فكيف نجا؟.

قال الخباز في وقت لاحق إنه كان يشرب المسكرات قبل سقوط السفينة، وإحدى النظريات هي أن هذا ساعده على الدفء في الماء لاحقا - لكن دراسة 2018 تشير إلى أن هذا غير مرجح.

على الرغم من الاعتقاد الشائع بأنه يسخن الجسم، فقد ثبت أن استهلاك الكحول يخفض درجة حرارة الجسم في الطقس البارد، ما يؤدي إلى تفاقم خطر انخفاض درجة حرارة الجسم، كما تقول.

ويُعتقد أيضا أن جوغين حافظ على رأسه الهادئ والتحرك المستمر في الماء زاد من فرص بقائه على قيد الحياة.

وبعد حوالي ساعتين من "التجديف''، على حد تعبيره، تم سحب جوغين على قارب النجاة B القابل للطي المقلوب دون أي آثار سيئة باستثناء القدم المتورمة.

وهاجر جوغين لاحقا إلى الولايات المتحدة قبل وفاته في عام 1956، عن عمر يناهز 78 عاما.

لماذا لم تكن هناك قوارب نجاة كافية؟

من المعروف أن تايتانيك لم يكن لديها قوارب نجاة كافية لاستيعاب 2224 روحا على متنها. وإذا كان الأمر كذلك، لكان بالإمكان إنقاذ العديد من المئات - إن لم يكن كلها - من الأرواح التي فقدت في تلك الليلة.

وكان لدى تايتانيك ما مجموعه 20 قارب نجاة، والتي يمكن أن تستوعب جميعا 1178 شخصا، أي ما يزيد قليلا عن نصف الإجمالي (على الرغم من أن اثنين من هذه القوارب لم يتم إطلاقهما عندما غرقت السفينة).

وهناك العديد من الاقتراحات حول سبب عدم وجود المزيد. أولا، قيل إن مصممي تايتانيك شعروا أن الكثير من قوارب النجاة ستشوش سطح السفينة وتحجب مناظر البحر عن ركاب الدرجة الأولى.

وبالنظر إلى مخطط تايتانيك، تم الاحتفاظ بزوارق النجاة في الغالب على كورنيش الضباط باتجاه الأمام وممشى الدرجة الثانية باتجاه الخلف.

وفي غضون ذلك، كان الكورنيش من الدرجة الأولى خاليا تماما تقريبا من قوارب النجاة، ما يعني أن ركاب الدرجة الأولى يمكنهم التنزه والاستمتاع بالمناظر الواضحة للمحيط الأطلسي على كلا الجانبين.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن تصوره الآن، إلا أن نقطة شهرة تايتانيك كانت بوضوح عظمتها ورفاهيتها، وليس سلامتها.

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بالإضافة إلى ذلك، لم يكن من المتوقع أن تحتاج تايتانيك إلى قوارب النجاة الخاصة بها لاستيعاب جميع الركاب في نفس الوقت.

بدلا من ذلك، إذا واجهت تايتانيك أي مشكلة، فيجب استخدام قوارب النجاة لنقل الركاب من تايتانيك إلى سفينة إنقاذ.

وبشكل مأساوي، العديد من قوارب نجاة تايتانيك التي تم إطلاقها لم تكن ممتلئة بالسعة، لأن بعض أفراد الطاقم اعتقدوا خطأ أنهت لا تستطيع تحمل الوزن.

تجدر الإشارة إلى أن لوائح السلامة القديمة في تايتانيك فيما يتعلق بقوارب النجاة نشأت قبل ما يقرب من 20 عاما، عندما كانت أكبر سفن الركاب تزن 10000 طن.

وبوزن يزيد قليلا عن 46000 طن، كانت تايتانيك أكثر من أربعة أضعاف هذا الرقم.

وربما أكثر من أي شيء آخر، لم يكن من المتوقع أن تتعثر تايتانيك؛ قال كتيب دعائي لشركة White Star Line لعام 1910 عن تايتانيك والسفينة Olympic: "هاتان السفينتان الرائعتان مصممتان لتكونا غير قابلتين للغرق".

وقال الكابتن سميث نفسه: "لا أستطيع أن أتخيل أي حالة يمكن أن تؤدي إلى انهيار سفينة. لا أستطيع أن أتخيل حدوث أي كارثة حياتية لهذه السفينة. لقد تجاوزت صناعة السفن الحديثة كل ذلك".

ماذا حدث للقائد سميث؟

توفي الكابتن إدوارد سميث في الليلة التي غرقت فيها السفينة تايتانيك، لكن ما حدث له بالضبط هو لغز أكثر من ذلك بكثير. سميث - الذي كان يخطط لجعل تايتانيك رحلته الأخيرة قبل تقاعده - "نزل مع السفينة"، وذاك كان تقليدا بحريا في ذلك الوقت.

لكن كانت هناك عدة روايات مختلفة من الناجين عن المكان الذي شوهد فيه آخر مرة وكيف مات.

في فيلم كاميرون عام 1997، ظهر سميث، الذي لعبه الممثل الإنجليزي برنارد هيل، وهو يغلق نفسه في غرفة القيادة على جسر تايتانيك حيث يمتلئ بالماء، بناء على شهادة بعض الناجين.

وقال أحدهم، راكب الدرجة الأولى روبرت ويليامز دانيال: "رأيت القبطان سميث على الجسر. يبدو أن عيني تشبثتا به. كان السطح الذي قفزت منه مغمورا. وكان الماء يرتفع ببطء، وأصبح الآن يصل إلى أرضية الجسر. ثم كان عند خصر الكابتن سميث. لم أره بعد ذلك. لقد مات بطلا".

وقال ناجون آخرون، بمن فيهم مشغل الاتصالات اللاسلكية هارولد برايد، إنهم رأوه يقفز من أجزاء معينة من السفينة، بينما قال آخرون إن سميث سبح لقوارب النجاة وهو يحمل رضيعا.

ولم يتم العثور على جثة سميث.

المصدر: ديلي ميل