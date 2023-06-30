البوليساريو والجزائر وحزب الله.. خبير مغربي يوضح شروط الرباط لتطبيع العلاقات مع إيران

علق رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية، الحسين كنون، على رغبة طهران تطبيع علاقاتها مع الرباط، وموقف الأخيرة من ذلك، مشيرا إلى شروط مغربية للمضي قدما تجاه التطبيع.

وقال كنون: "ما عبر عنه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، هو موقف طهران التي تريد بقوة تعزيز العلاقات في الوقت الحالي مع دول العالم، خاصة الإسلامية".

وأضاف أن "العقيدة الدبلوماسية للمغرب ترغب دائما في مد يد التعاون لجميع الشركاء الدوليين، غير أن ذلك يجب أن يأتي مع احترام الوحدة الترابية للمملكة، وهو الأمر الذي وضحه العاهل المغربي في خطابه".

وأوضح أن "النية المغربية الحسنة تجاه طهران قبل 2018 كانت تأتي في ظل دعم إيراني للبوليساريو عبر حزب الله"، مشددا على أن "المملكة لن تتساهل حيال هذا الأمر الذي يهدد أمنها القومي".

وقال كنون إن "المغرب يفتح أبوابه للتعاون مع إيران، وتعزيز التبادل التجاري، شريطة أن تبتعد إيران عن دعم البوليساريو تحت يد الجزائر، لأن ذلك العقبة الوحيدة لعودة العلاقات بين الطرفين".

وأوضح المتحدث حول الدول التي من الممكن أن تلعب دور الوساطة بين الرباط وطهران، أن "السعودية هي الدولة الأكثر أهلية لذلك، نظرا لمصداقية دبلوماسيتها، وحرصها الدائم على تطبيق وعودها تجاه المغرب".

وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عبر عن رغبة بلاده في تطبيع العلاقات مع المملكة المغربية، بعد أن تم قطعها سنة 2018.

وأوضح أن "حسين أمير عبد اللهيان، استغل حضور دبلوماسيين من دول العالم بطهران خلال عيد الأضحى ليوضح عن رغبة بلاده في عودة العلاقات مع المغرب، التي تشهد تباعدا مستمرا".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، لدى استقباله سفراء الدول الإسلامية المقيمين في طهران بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن بلاده ترحب بتنمية وإعادة العلاقات مع دول المنطقة والعالم الإسلامي "بما في ذلك مصر العربية والمغرب البلد المسلم والشقيق".

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المصدر: "هسبريس"