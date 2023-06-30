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"انتظرت 4 أيام ولم ينقذني أحد".. جندي أوكراني يصارع الموت في مدرعة بريطانية

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Globallookpress Staff Sgt. Malcolm Cohens-AshleyKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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حكى جندي سابق في مشاة البحرية الأوكرانية عن معاناته خلال العمليات القتالية بعد أن هجرته القوات المسلحة الأوكرانية وحده مصابا وانتظر 4 أيام حتى أنقذه جنود القوات المسلحة الروسية.

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جاء ذلك في مقطع فيديو نشره مراسلون حربيون على تطبيق "تليغرام"، حيث حكى الجندي يفغيني زينوفيك، وهو جندي سابق في مشاة البحرية من اللواء رقم 37 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه تدرب في بريطانيا، وأصيب في العمليات القتالية، وهجره زملاؤه.

وقد اكتشفت مجموعة الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الروسية زينوفيك جريحا في سيارة مصفحة بريطانية، بعد بقائه فيها 4 أيام.

المصدر: تليغرام

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