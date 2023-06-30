جنود الجيش الأوكراني يفرون عراة (فيديو)

وثق مقطع فيديو فرار جنود من الجيش الأوكراني بملابسهم الداخلية فقط من منزل بقرية بوغدانوفكا في اتجاه مدينة أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية).

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نشر المقطع المدون الأمريكي راسل تكساس بنتلي الذي يخدم في قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، موضحا أنه حصل على الفيديو من رفاقه.

ويبدو في الفيديو كيف يفر الجنديان الأوكرانيان بملابسهما الداخلية إلى داخل منزل يتعرض بعدها للقصف والتدمير.

المصدر: RT