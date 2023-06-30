اكتشاف مقابر جماعية لجنود أوكرانيين في جمهورية لوغانسك الشعبية

أعلن الخبير العسكري أندريه ماروتشكو عن اكتشاف مقابر جماعية لجنود نظام كييف في مناطق قريتي نيفسكويه وماكييفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية من خلال استطلاع جوي.

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جاء ذلك وفق ما صرح به ماروتشكو لوكالة "نوفوستي" اليوم الجمعة، حيث تابع: "في مناطق قرى ماكييفكا ونيفسكويه، وبمساعدة الاستطلاع الجوي في الأراضي المنخفضة، بعيدا عن القرى، تم الكشف عن خنادق وسدود جديدة، ثبت أنها عبارة عن أماكن دفن عشوائية لمقاتلين أوكرانيين تمت تصفيتهم".

وكان الهجوم الأوكراني قد بدأ في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك 4 يونيو الجاري، بينما تركزت الضربة الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه من الجبهة، وألقت كييف ألوية قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد". وقد تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في الأسلحة والمعدات والأفراد.

المصدر: نوفوستي