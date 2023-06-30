 
مباشر
عاجل
السيسي في الذكرى 10 لثورة يونيو: مصر كانت تواجه انقساما خطيرا واقتتالا داخليا

اكتشاف مقابر جماعية لجنود أوكرانيين في جمهورية لوغانسك الشعبية

أخبار العالم

اكتشاف مقابر جماعية لجنود أوكرانيين في جمهورية لوغانسك الشعبية
Globallookpress Rick MaveKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vlna

أعلن الخبير العسكري أندريه ماروتشكو عن اكتشاف مقابر جماعية لجنود نظام كييف في مناطق قريتي نيفسكويه وماكييفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية من خلال استطلاع جوي.

إقرأ المزيد
القوات الجوية الروسية تدمر نقاط انتشار مؤقتة لأربعة ألوية أوكرانية
القوات الجوية الروسية تدمر نقاط انتشار مؤقتة لأربعة ألوية أوكرانية

جاء ذلك وفق ما صرح به ماروتشكو لوكالة "نوفوستي" اليوم الجمعة، حيث تابع: "في مناطق قرى ماكييفكا ونيفسكويه، وبمساعدة الاستطلاع الجوي في الأراضي المنخفضة، بعيدا عن القرى، تم الكشف عن خنادق وسدود جديدة، ثبت أنها عبارة عن أماكن دفن عشوائية لمقاتلين أوكرانيين تمت تصفيتهم".

وكان الهجوم الأوكراني قد بدأ في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك 4 يونيو الجاري، بينما تركزت الضربة الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه من الجبهة، وألقت كييف ألوية قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد". وقد تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في الأسلحة والمعدات والأفراد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا