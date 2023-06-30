القوات الجوية الروسية تدمر نقاط انتشار مؤقتة لأربعة ألوية أوكرانية

دمرت القوات الجوية الروسية بضربات عالية الدقة في ثلاثة اتجاهات، نقاط الانتشار المؤقت لثلاثة ألوية ميكانيكية أوكرانية ولواء دفاع إقليمي.

وقال المتحدث باسم مجموعة القوات الجنوبية، فاديم أستافييف:"نفذ الطيران التابع لمجموعة القوات الجنوبية ضربات صاروخية على أهداف معادية في اتجاهات ليسيتشانسك وسوليدار أرتيوموفسك. ونتيجة لذلك، تم تدمير نقاط الانتشار المؤقت لأفراد الوحدات 92 و 54 و 22 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي رقم 129".

وبحسب أستافييف، أحبطت وحدات مجموعة القوات الجنوبية أيضا هجوم المجموعة المهاجمة التابعة للواء الآلي 110 التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من كروتايا بالكا في اتجاه أفدييفكا.

كما كشفت وحدة من القوات الخاصة بالمنطقة العسكرية الجنوبية عن تقدم مجموعة استطلاع وتخريب في منطقة بيرفومايسكي.

وأضاف أستافييف أن مدفعية مجموعة القوات الجنوبية هاجمت معاقل القوات الأوكرانية في منطقة كراسنوجوروفكا وبيلوغوروفكا. ودمرت معداتهم وأسلحتهم وقضت على مجموعة من المسلحين في ضواحي أرتيموفوسك.

المصدر: تاس