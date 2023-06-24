بوشلين يتحدث عن تقدم القوات الروسية في جمهورية دونيتسك

قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، إنه يتم تسجيل حدوث مواجهات موضعية في بعض قطاعات الجبهة، فيما تتقدم القوات الروسية في مواقع أخرى.

وأضاف: "قمت بزيارة عدة وحدات لأرى بنفسي الروح القتالية العالية للمقاتلين، ولأشاهد التنفيذ الدقيق للمهام التي حددها القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة الروسية بخصوص تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. في بعض قطاعات الجبهة، هناك مواجهة موضعية، وفي بعضها يلاحظ تقدمنا".

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وأشار القائم بالأعمال إلى أنه ناقش الوضع الحالي مع قائد اللواء رقم 114 الذي يقاتل على اتجاه أفدييفكا، وهذا الوضع تحت السيطرة بالكامل.

وقال بوشلين: "عرض رجالنا أمامي العديد من الحلول الفنية التي قاموا بتطويرها داخل الوحدة، والتي تساعدهم على ضرب العدو بشكل فعال. ليس لدي أدنى شك في أنهم يهزمون العدو وسيواصلون القيام بذلك لاحقا".

المصدر: نوفوستي