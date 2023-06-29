قال الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فيليب جيرالدي، إن الولايات المتحدة تحاول إقناع العالم بضعف روسيا، لكنها بالمقابل تظهر ضعفها نفسها بمحاولاتها تلك.

وأضاف فيليب جيرالدي لقناة "Judging Freedom" على YouTube.

"واشنطن تتوقع أنه على خلفية التصريحات حول ضعف موسكو، فإن المواقف الأمريكية ستبدو مستقرة للدول الأخرى.. يريدون منا أن نصدق ذلك.. لأنهم يريدون بشكل أساسي استمرار الصراع إلى الأبد حتى تضعف روسيا بما يكفي لتناسبهم. لكن بالمقابل من ناحية أخرى إنه يدمر اقتصادنا فقط، والعالم بأسره يراقب".

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بدوره قال الكولونيل الأمريكي المتقاعد دانيال ديفيز، إن الجهود المبذولة لضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي قد تؤدي إلى مواجهة نووية بين روسيا والولايات المتحدة.

وكان روبرت كينيدي جونيور، الراغب بالترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، قد صرح في وقت سابق من اليوم بأن الولايات المتحدة جعلت من أوكرانيا بيدقا في حربها بالوكالة ضد روسيا، منوها بأن الولايات المتحدة تجاهلت العديد من الفرص لحل هذه الأزمة بشكل سلمي، حيث أن سلوك واشنطن هذا يضر بأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي