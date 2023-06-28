السفارة الروسية: الولايات المتحدة مهووسة بفكرة الهزيمة الاستراتيجية بالاتحاد الروسي

أكدت السفارة الروسية لدى واشنطن أن تقديم حزمة مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا يدل على هوس الولايات المتحدة بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

وقال السفارة: "تؤكد واشنطن من خلال عمليات التسليم المتواصلة للمنتجات العسكرية هوسها بفكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو. وللقيام بذلك، تدفع عملاءها إلى المزيد من المغامرات اليائسة. حياة الأوكرانيين لا تعنيها بشيء.

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وأشارت إلى عدم جدوى محاولات الولايات المتحدة لإلحاق "هزيمة بروسيا في ساحة المعركة بأيدي الدمى في كييف".

وأضافت السفارة أن الجنود الروس يثبتون يوما بعد يوم الطبيعة الوهمية لخطط واشنطن الجيوسياسية ويدحضون الأساطير حول "الجودة غير المسبوقة" للأسلحة الأمريكية وحلف "الناتو".

وأعلن البنتاغون في وقت سابق عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار.

المصدر: تاس