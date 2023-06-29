اعتقال العشرات خلال أعمال الشغب في نانتير بفرنسا على خلفية مقتل مراهق على يد شرطي

ذكرت صحيفة "لوفيغارو" نقلا عن شرطة باريس، أن 77 شخصا على الأقل اعتقلوا في أعمال شغب اندلعت بعد مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الشرطة في ضاحية نانتير بباريس يوم الثلاثاء.

وأضافت الصحيفة "تم اعتقال 77 شخصا على الأقل في إيل دو فرانس".

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وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس الأربعاء، إصابة 31 شرطيا واعتقال 31 شخصا خلال أعمال العنف التي شهدتها ضواحي باريس مساء الثلاثاء.

وذكرت قناة "بي.إف.إم.تي.في" التلفزيونية الفرنسية أمس، أن أعمال الشغب أسفرت عن تدمير نحو 25 سيارة، وإضرام النار في عدد من المباني الإدارية، وتحطيم سيارات شرطة وإطفاء، بالإضافة إلى إقامة حواجز من براميل القمامة في الشوارع.

كذلك أثار الحادث أعمال شغب عفوية في عدد من المدن الفرنسية.

يأتي ذلك عقب إطلاق ضباط الشرطة النار على صبي يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش طريق في نانتير، إحدى ضواحي غرب باريس، رفض الامتثال لمطالبهم.

من جهته وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادث بأنه "لا يمكن تفسيره ولا يغتفر"، مضيفا أنه "لا شيء يبرر موت شاب".

المصدر: لوفيغارو