 
مباشر

بالفيديو.. أعمال شغب في مدينة نانتير الفرنسية بعد مقتل مراهق على يد شرطي

أخبار العالم

بالفيديو.. أعمال شغب في مدينة نانتير الفرنسية بعد مقتل مراهق على يد شرطي
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vl4m

اندلعت أعمال شغب في نهاية فترة ما بعد ظهر اليوم في منطقة الجسر القديم بمدينة نانتير في الضواحي الغربية لباريس، بعد ساعات قليلة من وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد ضابط شرطة.

وأفادت قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية، أن "الشرطة قامت باعتقال 9 أفراد في أعمال الشغب التي اندلعت في منطقة الجسر القديم بمدينة نانتير الواقعة في الضواحي الغربية للعاصمة باريس، وتأتي هذه الأحداث بعد ساعات قليلة من وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد ضابط شرطة استخدم سلاحه بعد رفضه الامتثال صباح الثلاثاء".

كما أوضحت القناة أنه "اعتبارا من نهاية فترة ما بعد الظهر، تم تشكيل قوة شرطة كبيرة بعد اندلاع أعمال الشغب على بعد بضع مئات الأمتار من منزل الضحية".

وبحسب القناة، فقد تحطمت بعض الحافلات وأضرمت النيران في السيارات وصناديق القمامة على الطريق.

كما تصاعد عمود دخان كبير فى قلب المنطقة، جراء حريق يشمل أثاث الشوارع، وعلب القمامة والأدوات الموجودة في مواقع البناء بالمنطقة.

وأوضح رجال الإطفاء أنهم "قاموا بوضع محيط أمني كبير خوفا من وقوع انفجار بسبب وجود أسطوانات غاز في هذا الموقع".

إقرأ المزيد
ارتفاع حصيلة مصابي انفجار باريس إلى 37
ارتفاع حصيلة مصابي انفجار باريس إلى 37

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الطيارون الذين لقوا حتفهم أثناء التمرد المسلح أدّوا واجبهم بشرف