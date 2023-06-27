تحذير إلى عمدة مدينة كييف لسوء حالة الملاجئ وعدم صلاحيتها

أعلن مجلس الوزراء الأوكراني أن الحكومة ستوجه تحذيرا إلى عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، بسبب الحالة السيئة للملاجئ.

وقالت الحكومة: "تم دعم مشروع القرار الصادر عن مجلس وزراء أوكرانيا حول "تحميل المسؤولية التأديبية" والإعلان عن تحذير عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، وسيرغي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف".

كما تم توجيه تحذير إلى رؤساء إدارات أحياء ومناطق في العاصمة الأوكرانية.

وصرح وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني ألكسندر كاميشين في وقت سابق بأن وضع الملاجئ في العاصمة كييف حرج جدا.

المصدر: نوفوستي