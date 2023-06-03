مسؤول محلي يدعو عمدة كييف لتقديم الاستقالة معا

اقترح رئيس إدارة منطقة ديسنيانسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، على عمدة المدينة فيتالي كليتشكو أن يستقيلا معا، وذلك على خلفية فضيحة الملاجئ المغلقة أثناء حالة التأهب الجوي.

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وفي وقت سابق، صرح كليتشكو بأن المسؤولية عن حادث سقوط ضحايا بسبب بقاء أحد الملاجئ مغلقا أثناء غارة جوية قبل أيام، تقع بشكل أساسي على عاتق رؤساء إدارات المناطق في العاصمة، الذين يعينهم مكتب الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وقال دميتري راتنيكوف، رئيس إدارة منطقة ديسنيانسكي، خلال برنامج تلفزيوني أمس الجمعة: "قرأت عن رغبتك في إقصائي من أداء مهامي خلال فترة التحقيق. أقترح تقديم كتاب الاستقالة معا، أنت وأنا، في وقت واحد. نعمل معا من أجل سكان كييف، ونخضع للمساءلة معا. هكذا يتصرف الرجال".

وأضاف: "حسب اعتقادك، فإن رؤساء إدارات المناطق يتحملون كامل المسؤولية عن كل ما يحدث في المدينة. فهناك سؤال يطرح نفسه – ما الذي يقع إذن في نطاق مسؤولية عمدة المدينة؟".

وأعلن مكتب المدعي العام الأوكراني الخميس، رفع قضية جنائية بسبب الملجأ المغلق خلال غارة جوية. في وقت لاحق، تم اعتقال أربعة أشخاص على خلفية الحادث. وأصدرت سلطات المدينة تعليمات للتحقق من إمكانية الوصول الحر إلى كافة الملاجئ.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سكان كييف كانت لديهم منذ فترة طويلة شكاوى من وجود ملاجئ مغلقة في المدينة.

وأمس الجمعة، أوعز زيلينسكي بفحص جميع الملاجئ في كييف والبلاد عموما.

وأكدت الدفاع الروسية مرارا أن قواتها تنفذ ضربات عالية الدقة ضد البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحاول القوات الأوكرانية اعتراض الصواريخ الروسية بأسلحة مضادة للطائرات متمركزة في المدن، ما يؤدي إلى سقوط شظايا صواريخ المضادات الجوية الأوكرانية على مواقع البنية التحتية المدنية.

المصدر: "نوفوستي"