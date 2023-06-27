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ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعرب عن دعمه للقيادة الروسية على خلفية أحداث 24 يونيو

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ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعرب عن دعمه للقيادة الروسية على خلفية أحداث 24 يونيو
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أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أعرب فيه عن دعمه للقيادة الروسية للإجراءات التي تتخذها لحماية النظام الدستوري.

وجاء في بيان الكرملين "فيما يتعلق بالأحداث التي شهدتها روسيا في 24 يونيو، أعرب محمد بن سلمان آل سعود في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعمه للإجراءات التي تتخذها القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري وحياة المواطنين وأمنهم".

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وتطرق الطرفان خلال المحادثة إلى قضايا زيادة تطوير التعاون الروسي السعودي.

المصدر: RT

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