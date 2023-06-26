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كييف: زيلينسكي يزور وحدات القوات الأوكرانية التابعة لمجموعة "خورتيتسيا"

أخبار العالم

كييف: زيلينسكي يزور وحدات القوات الأوكرانية التابعة لمجموعة
Legion-Media
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أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن زيارته لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية التابعة لمجموعة "خورتيتسيا".

وذكر المكتب: "قام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بزيارة وحدات القوات المسلحة لأوكرانيا التابعة لمجموعة خورتيتسيا".

ووفقا للمكتب، تم إبلاغ زيلينسكي، بالوضع في اتجاه أرتيوموفسك، ولم يتم تحديد مكان وصول زيلينسكي بالضبط.

وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشلين، في وقت سابق يوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية تواصل محاولة اختراق الدفاعات على طول جوانب أرتيوموفسك، لكنها لم تنجح.

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المصدر: نوفوستي 

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