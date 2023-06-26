صحيفة أمريكية: قوات كييف فقدت أكثر من 15% من مركبات "برادلي" المقدمة لها من واشنطن

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن 17 مركبة قتال مشاة من طراز "برادلي" قدمتها واشنطن للقوات الأوكرانية قد تعرضت للتلف أو التدمير.

وجاء في مقالة نشرتها الصحيفة الأمريكية: "قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا 113 مركبة قتالية من طراز برادلي في مارس. قال المسؤول إن 17 منها على الأقل - أكثر من 15 في المائة - تضررت أو دمرت في القتال حتى الآن".

ولفتت الصحيفة إلى أنه وبعد ثلاثة أسابيع من شن "هجوم مضاد واسع الآفاق ضد روسيا، يواجه جيش أوكرانيا مجموعة من التحديات المربكة التي تعقد خططه، حتى في الوقت الذي يستخدم فيه أسلحة متطورة جديدة قدمها الغرب".

وأضافت المقالة أن طائرات الهليكوبتر الهجومية الروسية KA-52، تمكنت من التسلل عبر الدفاعات الجوية الأوكرانية، مما أدى إلى إبطاء التحركات الأوكرانية أثناء إتلاف أو تدمير الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي قدمها الغرب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أمريكي كبير قوله إن حقول الألغام ليست أكبر وأكثر انتشارا فحسب، بل أثبتت القوات الروسية أنها بارعة في تجديد بعض حقول الألغام التي تم تطهيرها بمعدات قدمها الغرب.

وخلصت الصحيفة إلى ان "هذه العقبات حوّلت المراحل الأولى من الهجوم المضاد إلى عملية بطيئة ودموية، مما حد من تقدم القوات الأوكرانية إلى حوالي أربعة أميال من الأراضي المكتسبة في أبعد تقدم لها حتى الآن"، مشيرة إلى أن "هذا أقل من نصف المسافة التي تحتاج أوكرانيا لعبورها - مهددة بالألغام والقصف المدفعي الروسي الذي لا هوادة فيه - للوصول إلى المواقع الدفاعية الرئيسية لروسيا".

المصدر: RT