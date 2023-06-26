الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودعات ذخيرة وأسلحة غربية لقوات كييف وتكبيدها أكثر من 500 قتيل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودعات ذخيرة وأسلحة غربية لقوات كييف بضربات صاروخية دقيقة، والقضاء على أكثر من 500 مقاتل من جنود كييف ومرتزقتها على عدة محاور.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

دمرت قواتنا بأسلحة عالية الدقة موجهة من البحر مستودعات ذخيرة وأسلحة غربية تابعة للقوات الأوكرانية.

خلال الـ24 ساعة الماضية صدت قواتنا المحاولات الأوكرانية للهجوم على محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك.

على محور دونيتسك تم صد هجومين للقوات الأوكرانية، والقضاء على 195 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعين أمريكيين من طراز Paladin

على محور كراسني ليمانسك، هزمت قواتنا وحدات ميكانيكية أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك، كما أحبطت أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع في لوغانسك، وقضت على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا ودمرت مدفعا ذاتي الحركة من طراز أكاتسيا ومدفع هاوتزر D-30.

في محور جنوب دونيتسك في منطقة فريمفسكي، صدت قواتنا أربع هجمات للعدو في دونيتسك.

في محور زابوروجيه صدت القوات الروسية هجوما شنته وحدات من اللواء الميكانيكي السابع والأربعين للقوات الأوكرانية، وأحبطت أنشطة تخريب واستطلاع أوكرانية وبلغ إجمالي خسائر العدو أكثر من 150 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدفعي Msta-B وD-20.

في محور كوبيانسك تم تصفية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعين ذاتيي الحركة من طراز Krab بولنديي الصنع.

في محور خيرسون تم تصفية ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفي هاوتزر Msta-B، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 126 بمقاطعة خيرسون.

تم تدمير مركز اتصالات اللواء 25 المحمول جوا التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية إيفانوفكا في دونيتسك.

في مقاطعة زابوروجيه، تم استهداف ورشة لإصلاح وترميم المعدات العسكرية للواء الجبلي 128.

تم تدمير 19 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية