تدمير مدرعة أمريكية لقوات كييف ومقتل طاقمها قرب أرتيوموفسك

دمرت القوات الروسية عربة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز M113 وقضت على طاقمها الليلة الماضية، حاولت الاقتراب من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) المحررة في جمهورية دونيتسك.

وقال مصدر عسكري روسي : "تم رصد مدرعة معادية وتدميرها بصاروخ ATGM الليلة الماضية، تبيّن أنها ناقلة جند مدرعة أمريكية".

وأضاف: "نحن نراقب ونحدد الهدف وندمره.. بالأمس دمرنا مدرعة M113 وقضينا على طاقمها، كانت متجهة نحو إيفانوفسكي لإحضار الذخيرة".

المصدر: نوفوستي