تدمير مدرعة أمريكية لقوات كييف ومقتل طاقمها قرب أرتيوموفسك
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دمرت القوات الروسية عربة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز M113 وقضت على طاقمها الليلة الماضية، حاولت الاقتراب من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) المحررة في جمهورية دونيتسك.
وقال مصدر عسكري روسي : "تم رصد مدرعة معادية وتدميرها بصاروخ ATGM الليلة الماضية، تبيّن أنها ناقلة جند مدرعة أمريكية".
وأضاف: "نحن نراقب ونحدد الهدف وندمره.. بالأمس دمرنا مدرعة M113 وقضينا على طاقمها، كانت متجهة نحو إيفانوفسكي لإحضار الذخيرة".
المصدر: نوفوستي